Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T10:54
https://ria.ru/20200603/1572388789.html
В ЦФО подтопило около 600 приусадебных участков и четыре моста
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572277347_0:3:2990:1685_1036x0_80_0_0_fc604c3e8a04c6b3d65f44b0d0229a92.jpg
РИА Новости

В ЦФО подтопило около 600 приусадебных участков и четыре моста

10:54 03.06.2020
142
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПодтопленные улицы в поселке Нахабино Московской области
Подтопленные улицы в поселке Нахабино Московской области
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Подтопленные улицы в поселке Нахабино Московской области
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Порядка 600 приусадебных участков и четыре моста остаются подтопленными на территории семи регионов Центрального федерального округа, в том числе в Московской области, после прошедших сильных дождей, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
Москве, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Калужской и Московской областях в 12 населенных пунктах и 30 садовых товариществах остаются подтопленными 586 приусадебных участков, четыре низководных моста в Москве, Ивановской, Калужской и Московской областях и четыре участка автомобильных дорог, один из них в Московской области", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в пострадавших от стихии районах продолжаются работы по восстановлению частично поврежденных кровель 11 зданий в Курской и Белгородской областях.
Собеседник агентства добавил, что за сутки на территории Московской области от воды освободились 89 приусадебных участка и одна автомобильная дорога.
В соответствии с прогнозом, в среду циклон продолжит оказывать воздействие на территории Воронежской, Московской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Москвы.
Паводок в Хабаровске
1 июня, 12:14
В Хабаровском крае наблюдают за рекой Мая, подтопившей поселки
000101
Обсудить 0
МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Подтопленной дом в поселке Нахабино Московской области
В Подмосковье рассказали о ликвидации последствий подтоплений
Девушка садится в такси во время дождя
Жителей Подмосковья предупредили о грозе и порывистом ветре
Тестирование на коронавирус
В ВС Украины зафиксировали десять новых случаев заражения коронавирусом
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Европе нет стран, получивших иммунитет к коронавирусу, заявили в ВОЗ
Обрушившийся железнодорожный мост через реку Кола между станциями Кола и Выходной в Мурманской области
Схему поставки товаров в Мурманск изменили из-за ЧП на мосту
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции
В Приморье участки для голосования по Конституции оборудуют на улице
Статуя Фемиды в суде
Житель КНДР получил полтора года колонии за лов краба в Приморье
Девушка во время дождя
В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы
Авиалесоохрана назвала пожароопасные регионы в июне
Медик
Более 85% новых заболевших COVID-19 в Москве младше 65 лет
Города мира. Женева
ВОЗ даст рекомендации по проведению массовых мероприятий в России
Зале заседаний в суде
Экс-полицейский Яромчук вновь подаст апелляцию по делу об изнасиловании
Машина скорой помощи
В Пермском крае число заразившихся коронавирусом медиков превысило 250
Нанесение временной дорожной разметки к параду Победы в Москве
В Москве 4 июня из-за ночной репетиции парада Победы ограничат движение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
23:13В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния