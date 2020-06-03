В ЦФО подтопило около 600 приусадебных участков и четыре моста

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Порядка 600 приусадебных участков и четыре моста остаются подтопленными на территории семи регионов Центрального федерального округа, в том числе в Порядка 600 приусадебных участков и четыре моста остаются подтопленными на территории семи регионов Центрального федерального округа, в том числе в Московской области , после прошедших сильных дождей, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.

"В Москве , Ярославской, Владимирской, Ивановской, Тульской, Калужской и Московской областях в 12 населенных пунктах и 30 садовых товариществах остаются подтопленными 586 приусадебных участков, четыре низководных моста в Москве, Ивановской, Калужской и Московской областях и четыре участка автомобильных дорог, один из них в Московской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в пострадавших от стихии районах продолжаются работы по восстановлению частично поврежденных кровель 11 зданий в Курской и Белгородской областях.

Собеседник агентства добавил, что за сутки на территории Московской области от воды освободились 89 приусадебных участка и одна автомобильная дорога.