Жителей Подмосковья предупредили о грозе и порывистом ветре

"В период с 14.00 до конца суток в Московской области, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидаются местами сильный дождь, гроза, усиление восточного ветра до 15 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Подмосковья по возможности не выходить из дома, закрыть все окна и не топить печку во время грозы. Необходимо также выключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки и антенн.