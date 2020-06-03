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2020-06-03T10:53
https://ria.ru/20200603/1572388760.html
Жителей Подмосковья предупредили о грозе и порывистом ветре
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РИА Новости

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и порывистом ветре

10:53 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка садится в такси во время дождя
Девушка садится в такси во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Девушка садится в такси во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сильный дождь с грозой и ветер порывами до 15 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"В период с 14.00 до конца суток в Московской области, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидаются местами сильный дождь, гроза, усиление восточного ветра до 15 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.
Москва
Вчера, 08:12
Пасмурная, прохладная погода с дождями ожидается в среду в Москве
Спасатели рекомендуют жителям и гостям Подмосковья по возможности не выходить из дома, закрыть все окна и не топить печку во время грозы. Необходимо также выключить радио и телевизор, избегать использования телефона и электроприборов. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки и антенн.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Общество
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