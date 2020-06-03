Китай опроверг информацию о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутренние документы ВОЗ, электронные сообщения и интервью сообщило, что ВОЗ в самом начале эпидемии столкнулась с трудностями при получении информации о коронавирусе от Китая, что вызвало недовольство в рядах организации. Агентство также сообщило, что китайские власти более недели не предоставляли информацию о геноме коронавируса после того, как несколько правительственных лабораторий его расшифровали. Данные были обнародованы властями только после того, как китайская лаборатория опубликовала их 11 января на сайте о вирусологии.