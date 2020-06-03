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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:53
https://ria.ru/20200603/1572388730.html
Китай опроверг информацию о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/156388/54/1563885443_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_48cb1aee7a042f9f7883c78883abd0df.jpg
РИА Новости

Китай опроверг информацию о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии

10:53 03.06.2020
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© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via APВрачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
© AP Photo / Xiong Qi/Xinhua via AP
ПЕКИН, 3 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР назвал Чжао Лицзянь назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что Китай в начале эпидемии скрывал от ВОЗ данные о новом коронавирусе COVID-19.
"Я не знаю, откуда эти так называемые внутренние источники. Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на внутренние документы ВОЗ, электронные сообщения и интервью сообщило, что ВОЗ в самом начале эпидемии столкнулась с трудностями при получении информации о коронавирусе от Китая, что вызвало недовольство в рядах организации. Агентство также сообщило, что китайские власти более недели не предоставляли информацию о геноме коронавируса после того, как несколько правительственных лабораторий его расшифровали. Данные были обнародованы властями только после того, как китайская лаборатория опубликовала их 11 января на сайте о вирусологии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медик
Вчера, 10:45Распространение нового коронавируса
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗМИД КНРКитайВ мире
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