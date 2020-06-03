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2020-06-03T10:49
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В ДНР назвали идею Киева о переговорах без участия России демагогией
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РИА Новости

В ДНР назвали идею Киева о переговорах без участия России демагогией

10:49 03.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВъезд в город Донецк
Въезд в город Донецк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Въезд в город Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Идея Киева организовать переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе без участия России лишена логики и является бессмысленной демагогией, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Олег Онопко.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе в "будапештском формате" без участия России.
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"Становится понятно, что Украина не хочет договариваться совсем. Стоит в очередной раз напомнить забывчивому украинскому министру, что Россия вовсе не является стороной переговоров и в этом процессе играет роль посредника и гарантом выполнения договорённостей, достигнутых в Минске. Поэтому предложение Резникова лишено всякой логики и представляет собой бессмысленную демагогию", - сказал РИА Новости Онопко.
Он напомнил, что минские соглашения остаются единственной площадкой для урегулирования конфликта в Донбассе.
"Все иные заявления украинских политиков и руководителей – фантазии и мечты, которым не суждено сбыться", - добавил Онопко.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Переговоры по урегулированию кризиса на Украине
17 мая, 03:00
В Киеве решили вести переговоры со своими представителями Донбасса
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Распространение нового коронавирусаАлексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныМоскваООНВ мире
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