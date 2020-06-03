Житель КНДР получил полтора года колонии за лов краба в Приморье

По данным суда, в ноябре 2019 года мотобот с капитаном и шестью членами экипажа вышел из порта Охан и незаконно пересек границу с РФ. В заливе Петра Великого у берегов Приморья они незаконно выловили 1180 особей краба - стригуна опилио. Рыбаки были задержаны пограничниками, улов выпустили в море.