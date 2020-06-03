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2020-06-03T10:49
https://ria.ru/20200603/1572388518.html
Житель КНДР получил полтора года колонии за лов краба в Приморье
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РИА Новости

Житель КНДР получил полтора года колонии за лов краба в Приморье

10:49 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Капитан иностранной шхуны осужден на 1,5 года колонии-поселения за незаконный лов краба у берегов Приморья, сообщается на сайте Хасанского районного суда.
По данным суда, в ноябре 2019 года мотобот с капитаном и шестью членами экипажа вышел из порта Охан и незаконно пересек границу с РФ. В заливе Петра Великого у берегов Приморья они незаконно выловили 1180 особей краба - стригуна опилио. Рыбаки были задержаны пограничниками, улов выпустили в море.
"Назначить наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что капитан судна - гражданин Северной Кореи.
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