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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:46
https://ria.ru/20200603/1572388401.html
ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256069_0:294:3119:2048_1036x0_80_0_0_7f2c25bcc07226432853bf9d3d68d89d.jpg
РИА Новости

ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением

10:46 03.06.2020
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© REUTERS / Denis BalibouseЗдание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Как только появится вакцина против коронавирусной инфекции, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделает все, чтобы она была справедливо распространена , главное - равный доступ к вакцине, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.
"Как только появится вакцина, ВОЗ сделает все, чтобы она была распространена на справедливой основе. Одна из целей – это обеспечение равного доступа к вакцинам", - сказал Клюге.
Он подчеркнул, что вирус COVID-19 "останется с нами надолго, как минимум до тех пор, пока не появится безопасная вакцина или метод лечения".
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"Что касается вопроса о том, когда появится вакцина, то на данный момент у нас нет конкретного срока разработки вакцины. Делаются огромные усилия, чтобы ускоренно разработать вакцину. К этой работе подключены видные ученые и лучшие научные исследователи и фармокомпании со всего мира", - указал он.
По словам Клюге, идет работа над методом лечения больных коронавирусом. "Никого не оставим без внимания", - заявил Клюге.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХанс КлюгеКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
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