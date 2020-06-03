ВОЗ призвала обеспечить равный доступ к вакцине от COVID с ее появлением

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Как только появится вакцина против коронавирусной инфекции, Всемирная организация здравоохранения ( Как только появится вакцина против коронавирусной инфекции, Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) сделает все, чтобы она была справедливо распространена , главное - равный доступ к вакцине, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.

"Как только появится вакцина, ВОЗ сделает все, чтобы она была распространена на справедливой основе. Одна из целей – это обеспечение равного доступа к вакцинам", - сказал Клюге.

Он подчеркнул, что вирус COVID-19 "останется с нами надолго, как минимум до тех пор, пока не появится безопасная вакцина или метод лечения".

"Что касается вопроса о том, когда появится вакцина, то на данный момент у нас нет конкретного срока разработки вакцины. Делаются огромные усилия, чтобы ускоренно разработать вакцину. К этой работе подключены видные ученые и лучшие научные исследователи и фармокомпании со всего мира", - указал он.

По словам Клюге, идет работа над методом лечения больных коронавирусом. "Никого не оставим без внимания", - заявил Клюге.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.