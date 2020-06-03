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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T17:33
https://ria.ru/20200603/1572388257.html
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571013902_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_106e2a2b721df03772107d2da43f6cfb.jpg
РИА Новости

ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса

10:45 03.06.2020 (обновлено: 17:33 03.06.2020)
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Медик
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.
"Вторая волна не является неизбежной, однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", — сказал Клюге.
Он отметил, что "сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года".
"У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID", — подчеркнул он.
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Российские специалисты также не исключают вероятность новой волны коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Мдя, похоже, что те, кто говорил о прореживании человеческой популяции имеют право на свои версии. Уже почву готовят для новой эпидемии. И как бы не вакцинация будет ей причиной...
3 июня, 11:18
VKVik Koll
124717032
О да, такой крутой всемирный заговор, о котором даже тебе известно :)
3 июня, 11:31
Алексей Шипарёв
381621681
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