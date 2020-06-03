ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения ( Есть явная угроза повторного всплеска COVID-19, если вирус не купировать, она может стать разрушительной, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга.

"Вторая волна не является неизбежной, однако все большее число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", — сказал Клюге.

Он отметил, что "сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года".

"У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID", — подчеркнул он.

Российские специалисты также не исключают вероятность новой волны коронавируса. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой , вторая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть в период подъема ОРВИ, вполне возможно, что осенью будет и подъем заболеваемости COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.