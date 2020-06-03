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2020-06-03T10:41
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СМИ: в США задержали более девяти тысяч человек с начала протестов
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РИА Новости

СМИ: в США задержали более девяти тысяч человек с начала протестов

10:41 03.06.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПротестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. По меньшей мере 9,3 тысячи человек задержаны с начала протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на собственные подсчеты.
По данным агентства, только в Лос-Анджелесе были задержаны 2700 человек. За ним следует Нью-Йорк, где с начала протестов были задержаны около 1500 человек. По несколько сотен человек также задержаны в таких крупных городах, как Даллас, Хьюстон и Филадельфия.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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