В России третий день снижается суточный прирост заболевших COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Суточный прирост заболевших COVID-19 снижается третий день подряд, составляет 2%, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
В середине прошлой недели суточный прирост составлял 2,3%, 1 июня он снизился до 2,2%, а 2 июня - до 2,1%.
"В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 432 277 случаев (плюс 2,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.