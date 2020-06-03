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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T14:06
https://ria.ru/20200603/1572387643.html
В России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015623_279:670:2727:2047_1036x0_80_0_0_892c382aa7721f12369a40a2a6534d29.jpg
РИА Новости

В России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом

10:36 03.06.2020 (обновлено: 14:06 03.06.2020)
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. За сутки в России выявили 8536 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве зарегистрировали 1842 новых случая, в Подмосковье — 736, в Санкт-Петербурге — 380, Свердловской области — 357. При этом у 3287 больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 178 пациентов — на четыре меньше, чем днем ранее.
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Накануне сообщалось о 8863 новых случаях коронавируса. Таким образом, число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в 85 российских регионах достигло 432 277, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.
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Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились как минимум 6,1 миллиона человек, почти 380 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Германия и Перу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
Популярные комментарии
Стабильность признак мастерства!!! Желания нет у россиян покончить с этим
3 июня, 10:39
Максим Буланов
1111059
Американцы вон уже не выдержали всего этого коронабесия. Довели. Вышли на улицы. Сдаётся мне, как раз именно для этого вирус и затевался...
3 июня, 10:42
ddeluxo-87
9100311
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