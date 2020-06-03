В России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. За сутки в России выявили 8536 человек с подтвержденным COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
В Москве зарегистрировали 1842 новых случая, в Подмосковье — 736, в Санкт-Петербурге — 380, Свердловской области — 357. При этом у 3287 больных не наблюдается симптомов заболевания. Умерли 178 пациентов — на четыре меньше, чем днем ранее.
Накануне сообщалось о 8863 новых случаях коронавируса. Таким образом, число зафиксированных за весь период заболевших COVID-19 в 85 российских регионах достигло 432 277, из них более 195 тысяч вылечились, 5215 пациентов скончались.
Ранее Владимир Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России, по данным ученых, считается пройденным. Страна начала поэтапно снимать введенные запреты, однако в некоторых регионах, в том числе в Москве, режим самоизоляции продлили. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что некоторые из ограничительных мер в городе могут сохраняться до появления вакцины от SARS-CoV-2.
Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом SARS-CoV-2 заразились как минимум 6,1 миллиона человек, почти 380 тысяч погибли.
Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), вирус проник на территорию 188 стран. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Германия и Перу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.