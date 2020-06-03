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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:33
https://ria.ru/20200603/1572387422.html
В Тамбовской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572223697_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8951d5b6591b973fbd5cf08a66249611.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом

10:33 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер частной "Станции скорой медицинской помощи "Домашний доктор" в противоэпидемическом костюме в Тамбове
Фельдшер частной Станции скорой медицинской помощи Домашний доктор в противоэпидемическом костюме в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Девочка и два мальчика оказались среди 65 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 3175, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Из них: 20 мужчин, 42 женщины, 3 детей (девочка 14 лет, мальчики 5, 11 лет). Возраст взрослых - от 24 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 65 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3175, из них 1125 - без клинических проявлений.
Выздоровели 1283 человек, в том числе 613 выписаны из стационара, 670 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли десять пациентов.
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На госпитализации в настоящий момент находятся 395 человек, из них диагноз "пневмония" у 327 человек.
"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4388 (из них подтверждённых случаев - 1487, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 7243. Выписано из больниц – 1138. Всего обследованных лиц - 13164", - информируют областные власти.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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