В Тамбовской области выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Девочка и два мальчика оказались среди 65 новых пациентов с коронавирусом в Девочка и два мальчика оказались среди 65 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число заболевших выросло до 3175, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции.

"Из них: 20 мужчин, 42 женщины, 3 детей (девочка 14 лет, мальчики 5, 11 лет). Возраст взрослых - от 24 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 65 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3175, из них 1125 - без клинических проявлений.

Выздоровели 1283 человек, в том числе 613 выписаны из стационара, 670 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли десять пациентов.

На госпитализации в настоящий момент находятся 395 человек, из них диагноз "пневмония" у 327 человек.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4388 (из них подтверждённых случаев - 1487, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 7243. Выписано из больниц – 1138. Всего обследованных лиц - 13164", - информируют областные власти.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.