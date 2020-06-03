Парк "Три вулкана" создадут на Камчатке

Вид на вулкан Острый Толбачик с русла реки Студеной на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июн - РИА Новости. Парк "Три вулкана" будет создан в районе сопки Горячей на Камчатке, он будет включать экологическую деревню на тысячу гостиничных номеров, горнолыжные трассы и канатные дороги, парк уже получил официальный статус сотого резидента территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.

"Соглашение об осуществлении деятельности на территории ТОР "Камчатка" подписали генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Дмитрий Тетенькин и генеральный директор ООО "Парк "Три вулкана" Дмитрий Окороков. В районе сопки Горячей планируется строительство экологической деревни с гостиничными номерами, двумя канатными дорогами и 17 километрами горнолыжных трасс, которые будут доступны круглый год. Новый резидент ТОР планирует капитальные вложения 15 миллиардов рублей до 2028 года", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил также, что в новом туристическом кластере будут созданы почти 900 новых рабочих мест, обеспечены дополнительные поступления в региональный бюджет и процитировал слова врио губернатора Владимира Солодова о роли этого инвестпроекта для Камчатского края.

"Немаловажно, что помимо благоприятных перспектив в части экономического развития, проект направлен на улучшение качества жизни местных жителей. Создание целого ряда сопутствующих инфраструктурных объектов, предполагаемых проектом, позволит доказать всему миру, что Камчатка может предложить самым взыскательным туристам не только уникальную природу, сохранившуюся в первозданном виде, но и должный уровень сервиса при развитой инфраструктуре", - сказал глава региона.