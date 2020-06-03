"Роскосмос" изготовит 20 "царь-двигателей" до 2027 года

"Ещё один договор рассчитан на период 2022-2026 годов и предполагает производство отливок для 17 двигателей", - отмечается в сообщении.

Двигатель РД-171МВ, прозванный в России "царь-двигателем", планируется использовать на первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5", первый пуск которой с космодрома Байконур намечается в 2023 году. В будущем РД-171МВ также применят в боковых блоках ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей", первый пуск которой с космодрома Восточный предполагается в 2028 году.