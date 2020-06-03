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2020-06-03T10:30
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"Роскосмос" изготовит 20 "царь-двигателей" до 2027 года
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РИА Новости

"Роскосмос" изготовит 20 "царь-двигателей" до 2027 года

10:30 03.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 . Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Два десятка самых мощных в мире жидкостных двигателей РД-171МВ планируется произвести до 2027 года для новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщает "Роскосмос".
"Компания "Протон-ПМ" заключила два договора с НПО "Энергомаш" на производство литых заготовок для двигателя РД-171МВ из стальных и титановых сплавов... В рамках опытно-конструкторской работы "Феникс" (создание ракеты "Союз-5" - ред.) до ноября 2021 года "Протон-ПМ" обязуется изготовить 29 наименований стальных и четыре наименования титановых отливок для трёх двигателей", - говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".
"Ещё один договор рассчитан на период 2022-2026 годов и предполагает производство отливок для 17 двигателей", - отмечается в сообщении.
Двигатель РД-171МВ, прозванный в России "царь-двигателем", планируется использовать на первой ступени новой ракеты-носителя "Союз-5", первый пуск которой с космодрома Байконур намечается в 2023 году. В будущем РД-171МВ также применят в боковых блоках ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей", первый пуск которой с космодрома Восточный предполагается в 2028 году.
Ракета "Союз-5" разрабатывается на замену "Зениту", который производился на Украине. На первой ступени "Зенита" использовался двигатель РД-171М.
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4750112
Обсудить 6
РД-171МВФениксЭнергомашКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмос
Популярные комментарии
Постыдились бы так называть - "Царь-пушка" не стреляет, "Царь-колокол" не звонит.
3 июня, 10:43
Адам Ваксель
510023
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