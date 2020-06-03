В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Семь новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за последние сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Шесть из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один - при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
При этом, по его словам, пять случаев связаны с ранее зарегистрированным очагом среди строителей. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 399 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 259 человек.
"В Евпатории это гражданин, который прибыл из Украины и находился в обсерваторе с 22 мая. На десятые сутки была подтверждена новая коронавирусная инфекция", - сказал Крутиков. По его словам, заболевший госпитализирован в инфекционный стационар евпаторийской городской больницы.
В свою очередь заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил журналистам, что из семи новых случаев шесть зарегистрировано в Симферополе, один - в Евпатории. По его словам, всего за последние сутки в проведено более тысячи лабораторных исследований на коронавирус.
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