В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

"Подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Шесть из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один - при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

При этом, по его словам, пять случаев связаны с ранее зарегистрированным очагом среди строителей. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 399 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 259 человек.