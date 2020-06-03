Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:42
https://ria.ru/20200603/1572387198.html
В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823167_0:114:2997:1799_1036x0_80_0_0_c5e5151f24d2ecdd03b63f9449d4b0df.jpg
РИА Новости

В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

10:29 03.06.2020 (обновлено: 10:42 03.06.2020)
6638
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Семь новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Крыму за последние сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено семь новых случаев коронавирусной инфекции. Шесть из них выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, один - при обращении за медицинской помощью", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
При этом, по его словам, пять случаев связаны с ранее зарегистрированным очагом среди строителей. Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 399 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 259 человек.
"В Евпатории это гражданин, который прибыл из Украины и находился в обсерваторе с 22 мая. На десятые сутки была подтверждена новая коронавирусная инфекция", - сказал Крутиков. По его словам, заболевший госпитализирован в инфекционный стационар евпаторийской городской больницы.
В свою очередь заместитель крымского управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил журналистам, что из семи новых случаев шесть зарегистрировано в Симферополе, один - в Евпатории. По его словам, всего за последние сутки в проведено более тысячи лабораторных исследований на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
101310
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СимферопольЕвпаторияОбщество
Рекомендуем
Медик
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярске рыбак нашел тело пропавшего ребенка
Симферопольское водохранилище
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Вид с борта исследовательского судна Балтийского флота Адмирал Владимирский в районе Земли Александра I во время плавания к антарктической станции Беллинсгаузен
Названо место с самым чистым воздухом на Земле
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Роскачество предупредило об опасных токсинах в овощах и фруктах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко заявил, что Белоруссия "выкрутилась" в ситуации с COVID-19
Медицинский работни
Медики должны полоскать горло спиртом после больных с симптомами COVID-19
Фельдшер
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша начала расследование против "Газпрома"
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Лаборатория
В Минобороны рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
23:13В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния