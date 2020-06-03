Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская призвала правительство признать IT-отрасль пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Касперской и президента ассоциации "Руссофт" Валентина Макарова премьеру Михаилу Мишустину

В обращении говорится, что в случае банкротства IT-компаний их восстановление будет практически невозможно.

В связи с этим Касперская предупредила, что в ближайшие годы Россию могут покинуть от 10 до 15 тысяч специалистов.

"Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала", - отмечается в письме.

В качестве мер поддержки отрасли авторы обращения предложили субсидировать государственный спрос на российскую IT-продукцию, а также предоставить рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих IT-продукцию.