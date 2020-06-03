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2020-06-03T10:50
https://ria.ru/20200603/1572387166.html
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
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РИА Новости

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

10:29 03.06.2020 (обновлено: 10:50 03.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская призвала правительство признать IT-отрасль пострадавшей от пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Касперской и президента ассоциации "Руссофт" Валентина Макарова премьеру Михаилу Мишустину.
В обращении говорится, что в случае банкротства IT-компаний их восстановление будет практически невозможно.
В связи с этим Касперская предупредила, что в ближайшие годы Россию могут покинуть от 10 до 15 тысяч специалистов.
"Принимая во внимание, что фонд оплаты труда составляет порядка 80% расходов ИТ-компаний, спад в отрасли приведет к сокращению персонала", - отмечается в письме.
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В качестве мер поддержки отрасли авторы обращения предложили субсидировать государственный спрос на российскую IT-продукцию, а также предоставить рассрочку выплат страховых взносов на фонд оплаты труда и НДФЛ для компаний, производящих IT-продукцию.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинНаталья КасперскаяОбщество
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