Суд в Екатеринбурге отказался удовлетворить иск о режиме самоизоляции

Адвокат рассказал, за что будут судиться россияне после эпидемии

Адвокат рассказал, за что будут судиться россияне после эпидемии

"Рассмотрев дело, судья судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда принял решение об отказе в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.

Режим повышенной готовности и самоизоляции был введен в регионе 18 марта и действует до 8 июня. По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 6 024 случая заболевания. Вылечились и выписаны из больницы 2510 свердловчан, 31 человек скончался.