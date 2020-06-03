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2020-06-03T10:28
https://ria.ru/20200603/1572387132.html
Суд в Екатеринбурге отказался удовлетворить иск о режиме самоизоляции
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РИА Новости

Суд в Екатеринбурге отказался удовлетворить иск о режиме самоизоляции

10:28 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповЕкатеринбург
Екатеринбург
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Екатеринбург. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении административного иска об отмене указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о введении режима всеобщей самоизоляции, сообщает пресс-служба суда.
Иски, ответчиком по которым выступал глава региона, были поданы двумя жителями Екатеринбурга, также рассматривался коллективный административный иск 20 жителей Свердловской области. Все они, по данным суда, в ходе рассмотрения были присоединены к одному делу. В своих заявлениях истцы просили признать недействующим пункт указа губернатора Свердловской области о введении режима повышенной готовности, в котором говорится об обязательной самоизоляции.
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"Рассмотрев дело, судья судебной коллегии по административным делам Свердловского областного суда принял решение об отказе в удовлетворении иска", - говорится в сообщении.
Режим повышенной готовности и самоизоляции был введен в регионе 18 марта и действует до 8 июня. По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 6 024 случая заболевания. Вылечились и выписаны из больницы 2510 свердловчан, 31 человек скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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