Число жертв коронавируса в ЛНР выросло до семи

ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Седьмой пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Минздрава ЛНР.
Ранее в Минздраве сообщили, что в ЛНР в течение двух минувших суток не выявлено новых случаев заражения COVID-19, всего число выявленных случаев заболевания составило 419 человек. В ведомстве также сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Зарегистрирован один летальный случай (за минувшие сутки - ред.)", - сообщили в пресс-службе министерства.
В Минздраве уточнили, что всего на сегодняшний день из больниц выписаны 337 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.