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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:26
https://ria.ru/20200603/1572387054.html
Число жертв коронавируса в ЛНР выросло до семи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303675_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_b53322fa2276c8c5a011777c28a30f12.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в ЛНР выросло до семи

10:26 03.06.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Седьмой пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе Минздрава ЛНР.
Ранее в Минздраве сообщили, что в ЛНР в течение двух минувших суток не выявлено новых случаев заражения COVID-19, всего число выявленных случаев заболевания составило 419 человек. В ведомстве также сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Зарегистрирован один летальный случай (за минувшие сутки - ред.)", - сообщили в пресс-службе министерства.
В Минздраве уточнили, что всего на сегодняшний день из больниц выписаны 337 человек.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Минздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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