Суд отклонил апелляцию Baring по пересмотру продажи 9,99% "Восточного"

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Шестой арбитражный апелляционный суд (Хабаровск) подтвердил отказ подконтрольной инвестфонду Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, которым ее обязали продать 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн" Артема Аветисяна.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в среду отклонила жалобу на соответствующее определение арбитражного суда Амурской области, вынесенное в феврале. Суд тогда пришел к выводу, что приведенное Evison вновь открывшееся обстоятельство "должно было быть известно заявителю в период рассмотрения настоящего спора" и "не отвечает требованиям существенности".

Арбитражный суд Амурской области в мае 2019 года по требованию "Финвижн", на тот момент миноритарного акционера "Восточного", обязал мажоритарного акционера Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей.

Baring Vostok в июне прошлого года сообщил, что передал спорный пакет компании "Финвижн", которая тем самым получила контроль в банке.

Как ранее пояснил РИА Новости адвокат Олег Койда, представляющий интересы Evison, соглашение об опционе содержит условие, что оно вступает в силу только, если урегулирована задолженность Первого коллекторского бюро (ПКБ) перед "Восточным". Между тем, Evison в ноябре узнал, что урегулирование задолженности оспаривается банком – в рамках уголовного дела им еще в феврале 2019 года был подан гражданский иск с требованием признать незаконной сделку, по которой банк получил отступное от ПКБ. Таким образом, по словам адвоката, соглашение об опционе нельзя считать вступившим в силу, что является основанием для пересмотра арбитражного решения.

Амурский арбитражный суд, однако, указал в определении, что Evison будучи мажоритарным акционером банка должен был знать о гражданском иске, тем более что интересы основателя Baring Майкла Калви в уголовном деле и Evison в арбитражном процессе представлял один адвокат – Дмитрий Савочкин.