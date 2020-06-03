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2020-06-03T10:24
https://ria.ru/20200603/1572386990.html
Суд отклонил апелляцию Baring по пересмотру продажи 9,99% "Восточного"
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РИА Новости

Суд отклонил апелляцию Baring по пересмотру продажи 9,99% "Восточного"

10:24 03.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Шестой арбитражный апелляционный суд (Хабаровск) подтвердил отказ подконтрольной инвестфонду Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, которым ее обязали продать 9,99% акций банка "Восточный" компании "Финвижн" Артема Аветисяна.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в среду отклонила жалобу на соответствующее определение арбитражного суда Амурской области, вынесенное в феврале. Суд тогда пришел к выводу, что приведенное Evison вновь открывшееся обстоятельство "должно было быть известно заявителю в период рассмотрения настоящего спора" и "не отвечает требованиям существенности".
Арбитражный суд Амурской области в мае 2019 года по требованию "Финвижн", на тот момент миноритарного акционера "Восточного", обязал мажоритарного акционера Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей.
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Baring Vostok в июне прошлого года сообщил, что передал спорный пакет компании "Финвижн", которая тем самым получила контроль в банке.
Как ранее пояснил РИА Новости адвокат Олег Койда, представляющий интересы Evison, соглашение об опционе содержит условие, что оно вступает в силу только, если урегулирована задолженность Первого коллекторского бюро (ПКБ) перед "Восточным". Между тем, Evison в ноябре узнал, что урегулирование задолженности оспаривается банком – в рамках уголовного дела им еще в феврале 2019 года был подан гражданский иск с требованием признать незаконной сделку, по которой банк получил отступное от ПКБ. Таким образом, по словам адвоката, соглашение об опционе нельзя считать вступившим в силу, что является основанием для пересмотра арбитражного решения.
Амурский арбитражный суд, однако, указал в определении, что Evison будучи мажоритарным акционером банка должен был знать о гражданском иске, тем более что интересы основателя Baring Майкла Калви в уголовном деле и Evison в арбитражном процессе представлял один адвокат – Дмитрий Савочкин.
Крупным акционером ПКБ является Baring. Сделка об отступном между ПКБ и банком послужила основанием для возбуждения уголовного дела о хищении против Калви и еще пяти человек. Следствие считает, что переданные банку коллекторским бюро для погашения своего долга в 2,5 миллиарда рублей акции люксембургской International Financial Technology Group стоили значительно меньше суммы долга. В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно идет несколько арбитражных разбирательств, связанных с конфликтом акционеров.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев
12 февраля, 19:19
В РФПИ оценили смягчение меры пресечения фигурантам дела Baring Vostok
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Дмитрий СавочкинМайкл КалвиАмурская областьХабаровскЭкономика
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