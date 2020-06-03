В Париже задержале 18 участников несогласованной акции против расизма

Участники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже

ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Полиция Парижа за вечер вторник задержала 18 человек, участвовавших в несогласованной акции протеста против расизма и полицейского произвола, передаёт Полиция Парижа за вечер вторник задержала 18 человек, участвовавших в несогласованной акции протеста против расизма и полицейского произвола, передаёт радиостанция RMC

"В ходе инцидентов, произошедших во время организованной в Париже запрещённой акции по призыву комитета поддержки семьи Адама Траоре, были задержаны 18 человек", - сообщает радиостанция со ссылкой на полицию.

Отмечается, что точных причин для задержания не называется.

Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, манифестация, начинавшаяся мирно, впоследствии переросла в столкновения протестующих с полицией. Для разгона нарушителей спокойствия стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.

Акция, участие в которой приняли около 20 тысяч человек, проводилась в знак протеста против повторной медицинской экспертизы в рамках расследования дела о гибели темнокожего молодого человека при задержании силами правопорядка в 2016 году.