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2020-06-03T10:23
https://ria.ru/20200603/1572386950.html
В Париже задержале 18 участников несогласованной акции против расизма
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РИА Новости

В Париже задержале 18 участников несогласованной акции против расизма

10:23 03.06.2020
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© РИА Новости / Виктория Иванова / Перейти в фотобанкУчастники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
Участники протеста против произвола полиции на одной из улиц в Париже
© РИА Новости / Виктория Иванова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 3 июн - РИА Новости. Полиция Парижа за вечер вторник задержала 18 человек, участвовавших в несогласованной акции протеста против расизма и полицейского произвола, передаёт радиостанция RMC.
"В ходе инцидентов, произошедших во время организованной в Париже запрещённой акции по призыву комитета поддержки семьи Адама Траоре, были задержаны 18 человек", - сообщает радиостанция со ссылкой на полицию.
Отмечается, что точных причин для задержания не называется.
Как передавал ранее корреспондент РИА Новости, манифестация, начинавшаяся мирно, впоследствии переросла в столкновения протестующих с полицией. Для разгона нарушителей спокойствия стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ.
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Акция, участие в которой приняли около 20 тысяч человек, проводилась в знак протеста против повторной медицинской экспертизы в рамках расследования дела о гибели темнокожего молодого человека при задержании силами правопорядка в 2016 году.
Летом 2016 года в Париже и пригородах несколько дней продолжались беспорядки, спровоцированные смертью 24-летнего Адама Траоре. Молодой человек скончался во время перевозки до отделения полиции, которой предшествовала стычка с правоохранителями. Родственники Траоре полагают, что молодой человек был убит сотрудниками полиции.
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