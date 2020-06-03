Индия разрешила въезд в страну определенных категорий иностранцев

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. МВД Индии разрешило въезд в страну определенных категорий иностранцев по бизнес-визе, говорится в меморандуме министерства.

Индия 11 марта приостановила действие большинства существующих виз, выдаваемых иностранцам. Международные и внутренние пассажирские авиарейсы в Индии были приостановлены с конца марта в связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса . Разрешение на полет выдавалось лишь для грузовых рейсов, рейсов для медицинской эвакуации и специальных рейсов по вывозу застрявших за границей индийцев.

"В настоящее время принято решение разрешить следующие категории иностранных граждан: иностранных бизнесменов, приезжающих в Индию по деловой визе (кроме визы B-3 для спорта), на внеплановых коммерческих чартерных рейсах", - говорится в документе.

Также разрешен въезд иностранных медработников, медицинских исследователей и техников для работы в секторе здравоохранения Индии; иностранных инженеров, конструкторов и других специалистов, выезжающих в Индию от имени иностранных хозяйствующих субъектов, расположенных в стране; иностранных технических специалистов и инженеров, выезжающих по приглашению индийского предприятия для монтажа и техобслуживания машин и оборудования иностранного производства.

Для въезда в Индию иностранцы, входящие в эти категории, должны получить новую деловую или трудовую визу в индийских представительствах за рубежом.

Ранее власти Индии разрешили возобновить в стране работу фабрик и производств, приостановленную из-за пандемии коронавируса. В минувшие выходные власти сообщили о продлении режима изоляции в зонах распространения коронавируса до 30 июня и вводе послаблений там, где число заболеваний минимально. Также были озвучены три фазы выхода из режима изоляции. В ходе первой фазы, которая начнется 8 июня, будут открыты храмы, отели, рестораны и торговые центры. В ходе второй фазы, которая начнется в июле, по согласованию с местными властями будет разрешена работа школ и учебных заведений. В ходе третьей фазы снятия ограничений, сроки которой не определены, будут возобновлены международные полеты, работа метро, кинозалов, бассейнов, театров, кафе и разрешены массовые собрания.

По последним данным, число выявленных случае заражения превысило 200 тысяч, в том числе более 5,8 тысячи человек умерли, более 100 тысяч выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысячи человек скончались.