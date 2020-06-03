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Число машин на дорогах Москвы ежедневно растет
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РИА Новости

Число машин на дорогах Москвы ежедневно растет

10:18 03.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАвтомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили движутся на Третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Количество машин на дорогах Москвы ежедневно растет, но оно ещё не вышло на уровень до пандемии, сообщили РИА Новости в столичном центре организации дорожного движения.
"Движение в городе оценивается в 4 балла. Количество машин каждый день растёт, но все ещё не вышло на уровень до пандемии. Погодные условия также сохраняются неблагоприятными",- рассказали в центре.
В ЦОДД также отметили, что на данный момент наблюдается затруднение движения на Волгоградском проспекте, Рязанском и Волоколамском шоссе в направлении центра, затруднено движение по ТТК на внутренней стороне от Ленинградского проспекта до Шереметьевского тоннеля и по внешней стороне от Русаковской эстакады до Шереметьевского тоннеля. На МКАД в районе Волоколамского шоссе по внешней и внутренней стороне длина заторов составляет 5 километров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Москва
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