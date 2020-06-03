Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T12:25
https://ria.ru/20200603/1572386608.html
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
https://cdn21.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_0:191:2961:1857_1036x0_80_0_0_4802f44cd5ee2c12a2ec5271f3933487.jpg
РИА Новости

США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

10:17 03.06.2020 (обновлено: 12:25 03.06.2020)
21546
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
Решение о расследовании приняли после рассмотрения петиции американских производителей ванадия, поданной в ноябре 2019 года. Они утверждают, что их интересы ущемляются из-за дешевизны импортного ванадия и ограничений на экспортных рынках из-за налоговых режимов. Также, по их мнению, на ситуацию влияет индустриальная политика России и Китая.
"Мы проведем тщательное, справедливое и прозрачное расследование, чтобы определить, угрожает ли импорт ванадия национальной безопасности США", — отметил министр торговли США Уилбур Росс.
Он указал на то, что ванадий используется в национальной оборонной промышленности, а также является неотъемлемой частью аэрокосмического строительства.
Американские флаги в Вашингтоне
1 июня, 12:03
Эксперт: США могут начать "подкупать" Россию для противостояния с Китаем
3021631334
Обсудить 11
РоссияУилбур РоссМинистерство торговли СШАКитайСШАЭкономика
Популярные комментарии
Совсем бедолаги берега попутали... Если есть конкурент, то это обязательно мешает национальной безопасности!
3 июня, 10:47
326max .
5820001
Надо весь экспорт из США проверить на законность конкуренции.
3 июня, 11:06
Александр DR
3430000
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша начала расследование против "Газпрома"
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предупредил о конце "национальной идеи" об "освобождении" Крыма
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Симферопольское водохранилище
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Много знает". На Украине пытаются уволить реального "хозяина страны"
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерном пакте с Россией
Здание Министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины отреагировал на планы Трампа пригласить Россию на саммит G7
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Май 2020
Швеция пожалела о решении не вводить карантин по коронавирусу
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Роскачество предупредило об опасных токсинах в овощах и фруктах
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer
Эксперт прокомментировал полет бомбардировщиков США над Черным морем
Россияне
Немецкий фотограф рассказал о "магии россиян"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
23:13В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния