США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

Решение о расследовании приняли после рассмотрения петиции американских производителей ванадия, поданной в ноябре 2019 года. Они утверждают, что их интересы ущемляются из-за дешевизны импортного ванадия и ограничений на экспортных рынках из-за налоговых режимов. Также, по их мнению, на ситуацию влияет индустриальная политика России и Китая.