США начали расследование импорта ванадия из России и Китая

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая, говорится на сайте ведомства.
Решение о расследовании приняли после рассмотрения петиции американских производителей ванадия, поданной в ноябре 2019 года. Они утверждают, что их интересы ущемляются из-за дешевизны импортного ванадия и ограничений на экспортных рынках из-за налоговых режимов. Также, по их мнению, на ситуацию влияет индустриальная политика России и Китая.
"Мы проведем тщательное, справедливое и прозрачное расследование, чтобы определить, угрожает ли импорт ванадия национальной безопасности США", — отметил министр торговли США Уилбур Росс.
Он указал на то, что ванадий используется в национальной оборонной промышленности, а также является неотъемлемой частью аэрокосмического строительства.