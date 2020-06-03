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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:30
https://ria.ru/20200603/1572386232.html
Covindex за прошлую неделю снизился на 0,2 пункта
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571750028_0:0:3143:1768_1036x0_80_0_0_528326af23eb2ac8400595698c588fd8.jpg
РИА Новости

Covindex за прошлую неделю снизился на 0,2 пункта

10:30 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники общественного движения "Волонтеры-медики" закупают продукты для дальнейшей доставки пожилым и маломобильным гражданам
Сотрудники общественного движения Волонтеры-медики закупают продукты для дальнейшей доставки пожилым и маломобильным гражданам
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники общественного движения "Волонтеры-медики" закупают продукты для дальнейшей доставки пожилым и маломобильным гражданам. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 25 по 31 мая снизился на 0,2 пункта - до 84,1 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова
20 мая, 10:01Распространение нового коронавируса
Covindex за прошлую неделю снизился на 3,8 пункта
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Сильнее всего на прошлой неделе средний чек вырос при покупке антисептиков (на 7,9%, до 490 рублей), далее следуют перчатки (на 5,1%, до 104 рублей), кусковое мыло (на 1,5%, до 69 рублей) и гречка (на 1,2%, до 83 рублей). При покупке туалетной бумаги он сохранился на уровне предыдущей недели - 54 рубля, а по лимонам и медицинским маскам сократился - на 11,4% (до 70 рублей) и на 5,5% (до 172 рублей) соответственно.
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,2 пункта - до 84,1 пункта.
В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали антисептики. "Средний чек такого набора за неделю 25-31 мая составил 1042 рубля, в то время как неделей ранее был 1018 рублей. Рост среднего чека за неделю составил 2,4% (на 24 рубля). При этом среднее снижение объемов продаж за неделю - 6%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".
Они объяснили снижение объемов тем, что ранее россияне закупили товаров данных категорий "с запасом", особенно масок и перчаток. Последнее было связано со введением во многих регионах страны масочного и перчаточного режима. "Также в связи с наступлением летнего периода потребители все меньше покупают лимоны. Устойчивым спрос можно назвать в категории антисептиков и санитайзеров, поскольку их частое использование уже стало привычной нормой", - отметили аналитики.
За прошлую неделю в составе "коронавирусного набора" сильнее всего снизились продажи медицинских масок (на 17% в денежном выражении), далее следуют лимоны (на 13%), перчатки (на 9%), гречка (на 7%) и кусковое мыло (на 1%). Выросли продажи только антисептиков (на 3%) и туалетной бумаги (на 1%).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Экономика
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