Covindex за прошлую неделю снизился на 0,2 пункта

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 25 по 31 мая снизился на 0,2 пункта - до 84,1 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса : антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Сильнее всего на прошлой неделе средний чек вырос при покупке антисептиков (на 7,9%, до 490 рублей), далее следуют перчатки (на 5,1%, до 104 рублей), кусковое мыло (на 1,5%, до 69 рублей) и гречка (на 1,2%, до 83 рублей). При покупке туалетной бумаги он сохранился на уровне предыдущей недели - 54 рубля, а по лимонам и медицинским маскам сократился - на 11,4% (до 70 рублей) и на 5,5% (до 172 рублей) соответственно.

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 0,2 пункта - до 84,1 пункта.

В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали антисептики. "Средний чек такого набора за неделю 25-31 мая составил 1042 рубля, в то время как неделей ранее был 1018 рублей. Рост среднего чека за неделю составил 2,4% (на 24 рубля). При этом среднее снижение объемов продаж за неделю - 6%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".

Они объяснили снижение объемов тем, что ранее россияне закупили товаров данных категорий "с запасом", особенно масок и перчаток. Последнее было связано со введением во многих регионах страны масочного и перчаточного режима. "Также в связи с наступлением летнего периода потребители все меньше покупают лимоны. Устойчивым спрос можно назвать в категории антисептиков и санитайзеров, поскольку их частое использование уже стало привычной нормой", - отметили аналитики.

За прошлую неделю в составе "коронавирусного набора" сильнее всего снизились продажи медицинских масок (на 17% в денежном выражении), далее следуют лимоны (на 13%), перчатки (на 9%), гречка (на 7%) и кусковое мыло (на 1%). Выросли продажи только антисептиков (на 3%) и туалетной бумаги (на 1%).