Медики и их семьи смогут бесплатно посещать российские заповедники

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минприроды России в рамках акции "Спасибо врачам" сделает бесплатным посещение охраняемых природных территорий для медицинских работников и их семей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мы разделяем чувства признательности и уважения к людям, находящимся на передовой борьбы с вирусом. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, присоединяясь к проекту "Спасибо врачам", приглашает работников учреждений здравоохранения посетить на безвозмездной основе объекты туристской инфраструктуры особо охраняемых природных территорий федерального значения, подведомственных министерству", — приводятся в сообщении слова главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, уточнить правила посещения необходимо в заповеднике или национальном парке, при этом неважно, работал медик с больными COVID-19 или нет. Сроки проведения акции будут скоро озвучены.
Всероссийский проект "Спасибо врачам" стартовал в поддержку сотрудников учреждений системы здравоохранения РФ в период пандемии.
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