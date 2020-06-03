Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T10:13
https://ria.ru/20200603/1572386199.html
Медики и их семьи смогут бесплатно посещать российские заповедники
https://cdn24.img.ria.ru/images/155972/60/1559726074_0:0:3256:1832_1036x0_80_0_0_7dd180739730ce8b274781b92e6429da.jpg
РИА Новости

Медики и их семьи смогут бесплатно посещать российские заповедники

10:13 03.06.2020
682
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТуристы идут по тропе к сиенитовой скале "Такмак" на территории государственного природного заповедника "Столбы" в Красноярском крае
Туристы идут по тропе к сиенитовой скале Такмак на территории государственного природного заповедника Столбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Туристы идут по тропе к сиенитовой скале "Такмак" на территории государственного природного заповедника "Столбы" в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Минприроды России в рамках акции "Спасибо врачам" сделает бесплатным посещение охраняемых природных территорий для медицинских работников и их семей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Мы разделяем чувства признательности и уважения к людям, находящимся на передовой борьбы с вирусом. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, присоединяясь к проекту "Спасибо врачам", приглашает работников учреждений здравоохранения посетить на безвозмездной основе объекты туристской инфраструктуры особо охраняемых природных территорий федерального значения, подведомственных министерству", — приводятся в сообщении слова главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе ведомства, уточнить правила посещения необходимо в заповеднике или национальном парке, при этом неважно, работал медик с больными COVID-19 или нет. Сроки проведения акции будут скоро озвучены.
Всероссийский проект "Спасибо врачам" стартовал в поддержку сотрудников учреждений системы здравоохранения РФ в период пандемии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Закатное солнце в небе над Москвой
27 апреля, 20:26
Глава Минприроды предупредил президента об аномально жарком лете
561002
Обсудить 1
Коронавирус в РоссииМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинОбщество
Рекомендуем
Санаторий Октябрьский в Сочи
Пока без моря: санатории Сочи встречают первых туристов
Родиола розовая
Байкальских фермеров научат выращивать и продавать лекарственные травы
Машина Прокуратуры России
Прокуратура проверит данные о разливе нефти в лесу Свердловской области
Полицейские в Индии
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Озеро Сасык-Сиваш под Евпаторией
Самые красивые розовые озера России. Где лечиться после карантина
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша начала расследование против "Газпрома"
Президент РФ Владимир Путин
Путин принял приглашение главы ХМАО Комаровой приехать в регион
Анна с детьми в год, когда вышла из тайги
Откровения отшельницы, которая провела в тайге 20 лет
Кроншнеп на дереве
В Московской области нашли места обитания краснокнижных птиц
LIVE: Заседание президиума РАН
Президиум РАН обсуждает ситуацию с COVID-19. Прямая трансляция
Покупатель выбирает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Роскачество предупредило об опасных токсинах в овощах и фруктах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Сбербанк
Сбербанк до конца недели закончит переход на новую систему переводов
Россияне
Немецкий фотограф рассказал о "магии россиян"
Заседание Верховного суда Башкирии по делу экс-полицейских
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
23:13В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния