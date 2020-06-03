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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:10
https://ria.ru/20200603/1572386105.html
В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом

10:10 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 65, до 2326, сообщила администрация региона.
"В регионе за минувшие сутки зарегистрированы 65 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2326 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавирусной инфекции 789 человек, восемь умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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