В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 65, до 2326, сообщила администрация региона.
"В регионе за минувшие сутки зарегистрированы 65 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 2326 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели после коронавирусной инфекции 789 человек, восемь умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.