Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:08
https://ria.ru/20200603/1572385926.html
В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19

10:08 03.06.2020
805
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 515 и достигло 10524, еще 12 пациентов скончались, сообщается в среду на сайте минздрава.
В вторник власти республики сообщали о 10009 подтвержденных случаях и 158 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 10524 случая коронавируса. Излечились 3454 пациента. Скончались 170 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находится 6841 пациент, проведены 61650 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
201001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
Рекомендуем
Медик
ВОЗ предупредила об угрозе "разрушительной" второй волны коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
В России выявили 8536 новых случаев заражения коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал преимущества России перед другими странами
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
В Армении у ребенка с COVID-19 диагностировали синдром Кавасаки
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении заразился коронавирусом
Фельдшер
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
В Армении число выявленных случаев COVID-19 превысило 10 тысяч
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Фельдшер бригады экстренного реагирования
В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
Место разлива топлива в Норильске
Путин объявил в Норильске ЧС федерального характера
Ереван
В Армении за четыре месяца около 12 тысяч человек потеряли работу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
23:13В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния