В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19

ЕРЕВАН, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 515 и достигло 10524, еще 12 пациентов скончались, сообщается в среду на сайте минздрава.
В вторник власти республики сообщали о 10009 подтвержденных случаях и 158 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня.
"В Армении подтверждены 10524 случая коронавируса. Излечились 3454 пациента. Скончались 170 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находится 6841 пациент, проведены 61650 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.