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2020-06-03T11:52
https://ria.ru/20200603/1572385785.html
Польша начала расследование против "Газпрома"
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РИА Новости

Польша начала расследование против "Газпрома"

10:04 03.06.2020 (обновлено: 11:52 03.06.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
ВАРШАВА, 3 июн — РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело против "Газпрома" за непредоставление информации в рамках расследования по "Северному потоку — 2" и отсутствие сотрудничества, сообщило ведомство.
Штраф может составить до 50 миллионов евро, "независимо от последствий разбирательства".
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В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства "Северного потока — 2" без согласия директора регулятора: "Газпрому", Engie Energy из Швейцарии и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall.
UOKiK сообщил, что в начале 2020-го глава ведомства обратился в "Газпром" с просьбой предоставить контракты, заключенные "дочкой" "Газпрома" с остальными компаниями, участвующими в разбирательстве, но не получил их.
В прошлом году UOKiK уже обязал выплатить штраф в 172 миллиона евро Engie Energy, которая не предоставила ведомству информацию.
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"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Как отмечал Владимир Путин, Россия способна реализовать проект без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить строительство, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.
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Северный поток — 2ГазпромПольшаЭкономика
Популярные комментарии
Почему российский "Газпром" должен в чем-то отчитываться перед каким-то польским регулятором, не имеющим никакого отношения к "Северному потоку"??? Нужно им выставить встречное требование об отчете за строительство трубопровода из Норвегии в Польшу! И за НЕпредставление такового пригрозить штрафом в 100 млн (или 200 ...)
3 июня, 10:19
kkwlinat
4191112011
Да оштрафуйте уже этих выскочек за что-нить лярдов на дцать, да так чтоб взвыли. Только и отбрехиваемся в судах от всякого сброда...
3 июня, 10:16
Денис Чистов
307114009
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