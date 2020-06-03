Польша начала расследование против "Газпрома"

ВАРШАВА, 3 июн — РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело против "Газпрома" за непредоставление информации в рамках расследования по "Северному потоку — 2" и отсутствие сотрудничества, сообщило ведомство.
Штраф может составить до 50 миллионов евро, "независимо от последствий разбирательства".
UOKiK сообщил, что в начале 2020-го глава ведомства обратился в "Газпром" с просьбой предоставить контракты, заключенные "дочкой" "Газпрома" с остальными компаниями, участвующими в разбирательстве, но не получил их.
В прошлом году UOKiK уже обязал выплатить штраф в 172 миллиона евро Engie Energy, которая не предоставила ведомству информацию.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.
Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
Как отмечал Владимир Путин, Россия способна реализовать проект без привлечения иностранных партнеров. По его словам, "Северный поток — 2" заработает до конца этого года или в первом квартале следующего. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также заявлял, что у компании есть все средства, чтобы самостоятельно завершить строительство, но на это потребуется больше времени, чем предполагалось.