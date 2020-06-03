Польша начала расследование против "Газпрома"

Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области

ВАРШАВА, 3 июн — РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело против " Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело против " Газпрома " за непредоставление информации в рамках расследования по "Северному потоку — 2" и отсутствие сотрудничества, сообщило ведомство.

Штраф может составить до 50 миллионов евро, "независимо от последствий разбирательства".

В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства "Северного потока — 2" без согласия директора регулятора: "Газпрому", Engie Energy из Швейцарии и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

UOKiK сообщил, что в начале 2020-го глава ведомства обратился в "Газпром" с просьбой предоставить контракты, заключенные "дочкой" "Газпрома" с остальными компаниями, участвующими в разбирательстве, но не получил их.

В прошлом году UOKiK уже обязал выплатить штраф в 172 миллиона евро Engie Energy, которая не предоставила ведомству информацию.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против магистрали активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд стран Европы.

Вашингтон в декабре ввел санкции против "Северного потока — 2" и потребовал от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.