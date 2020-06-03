Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи

БАРНАУЛ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек, всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае на 3 июня зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией... Общее число заболевших составляет 2066 человек, в том числе 197 детей до 17 лет включительно… Новые смертельные случаи в регионе не зафиксированы", - говорится в сообщении.
Заболевших выявили в Барнауле – 60 человек, Славгороде – пять, Рубцовске – четыре, Новоалтайске – четыре, Павловском районе – два, Тюменцевском районе – два, в Бийске, Горняке, Советском и Калманском районах – по одному.
На 3 июня в Алтайском крае находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции 3257 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 24 864 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 107 787 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.