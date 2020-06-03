Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи

"В Алтайском крае на 3 июня зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией... Общее число заболевших составляет 2066 человек, в том числе 197 детей до 17 лет включительно… Новые смертельные случаи в регионе не зафиксированы", - говорится в сообщении.