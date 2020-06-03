Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:03
https://ria.ru/20200603/1572385694.html
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779857_0:0:3093:1740_1036x0_80_0_0_e93b0097593e14137803768e1ed21ae1.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи

10:03 03.06.2020
1839
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
БАРНАУЛ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек, всего выздоровели 840 человек, из них 25 за последние сутки, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Алтайском крае на 3 июня зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией... Общее число заболевших составляет 2066 человек, в том числе 197 детей до 17 лет включительно… Новые смертельные случаи в регионе не зафиксированы", - говорится в сообщении.
Заболевших выявили в Барнауле – 60 человек, Славгороде – пять, Рубцовске – четыре, Новоалтайске – четыре, Павловском районе – два, Тюменцевском районе – два, в Бийске, Горняке, Советском и Калманском районах – по одному.
На 3 июня в Алтайском крае находятся под медицинским наблюдением и на самоизоляции 3257 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 24 864 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали 107 787 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
011100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НовоалтайскРубцовскБийскАлтайский крайСлавгородБарнаул
Рекомендуем
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
В Алтайском крае оценили перспективы смягчения ограничений
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Алтайские власти назвали данные о сокращении врачей недоразумением
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Глава Славгорода Сергей Горбунов
Алтайский губернатор направил рабочую группу в Славгород
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Тестирование на коронавирус
Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
Москва
В АКРА оценили план восстановления экономики России
Экскурсионный автобус в Театральном проезде в Москве.
В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
Президент РФ Владимир Путин
Путин не будет лично участвовать в саммите по вакцинам от коронавируса
Медицинский работник
В Воронежской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом
Фельдшер скорой помощи
В Якутии за сутки выявили 98 заразившихся коронавирусом
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Китай опроверг информацию о сокрытии данных от ВОЗ в начале эпидемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
23:13В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния