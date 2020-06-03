Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз

Сообщается, что на первичных выборах в штате в этом году победителем стал сенатор штата, республиканец Ренди Финстра с 45,7% голосов.

В связи Палата представителей конгресса США проголосовала подавляющим большинством голосов за резолюцию, осуждающую Кинга за расистские высказывания. Однопартийцы-республиканцы в качестве наказания лишили Кинга членства в двух комитетах, где он заседал. Также республиканцы заявили, что займут "нейтральную" позицию в следующий раз, когда Кинг будет бороться с однопартийцами на праймериз.