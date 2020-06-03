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2020-06-03T10:02
https://ria.ru/20200603/1572385573.html
Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
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РИА Новости

Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз

10:02 03.06.2020
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© AP Photo / Charlie NeibergallРабота избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
© AP Photo / Charlie Neibergall
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Айова Стив Кинг, уличенный ранее в расистских высказываниях, проиграл на первичных выборах штата после девяти переизбраний, сообщает газета New York Times.
Сообщается, что на первичных выборах в штате в этом году победителем стал сенатор штата, республиканец Ренди Финстра с 45,7% голосов.
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В январе 2019 года Кинг в одном из интервью задался риторическим вопросом, почему понятия "превосходство белых" и "белый национализм", которые в США часто ассоциируются с расизмом, являются запретными. Это спровоцировало волну критики в адрес конгрессмена, который отказался извиниться или отозвать свои слова.
В связи Палата представителей конгресса США проголосовала подавляющим большинством голосов за резолюцию, осуждающую Кинга за расистские высказывания. Однопартийцы-республиканцы в качестве наказания лишили Кинга членства в двух комитетах, где он заседал. Также республиканцы заявили, что займут "нейтральную" позицию в следующий раз, когда Кинг будет бороться с однопартийцами на праймериз.
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