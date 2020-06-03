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2020-06-03T09:58
https://ria.ru/20200603/1572385316.html
Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572382941_0:113:2271:1390_1036x0_80_0_0_2401c2f4dd981e31a60eac8cc5c2d651.jpg
РИА Новости

Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов

09:58 03.06.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПолицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка
Полицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
Полицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка задержала во вторник около 200 человек в ходе протестов, начавшихся в городе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных служб.
По словам источника телеканала, число задержанных, как ожидается, возрастет.
Как сообщает телеканал, во вторник в целом протесты в городе прошли мирно. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что комендантский час, начавшийся в Нью-Йорке в 20:00 (3:00 мск), помог снизить интенсивность протестов в городе – к 22:00 (5:00 мск) улицы Манхэттена почти полностью опустели.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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