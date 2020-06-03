Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов

По словам источника телеканала, число задержанных, как ожидается, возрастет.
Как сообщает телеканал, во вторник в целом протесты в городе прошли мирно. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что комендантский час, начавшийся в Нью-Йорке в 20:00 (3:00 мск), помог снизить интенсивность протестов в городе – к 22:00 (5:00 мск) улицы Манхэттена почти полностью опустели.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.