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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:14
https://ria.ru/20200603/1572385264.html
Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572293608_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_b682c15b3634dc69cfa77e1e3e1ef25b.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций

09:58 03.06.2020 (обновлено: 10:14 03.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытие магазина "М.Видео" после карантина
Открытие магазина М.Видео после карантина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Открытие магазина "М.Видео" после карантина. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора при открытии ресторанов и кафе, гостиниц, кинотеатров, фитнес-центров и салонов красоты после снятия ограничений из-за коронавируса, но предприятия будут закрывать на карантин, если в них выявят вспышки заболевания, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Белоусов провел совещание с представителями бизнеса и деловых ассоциаций по вопросам поэтапного открытия ресторанов и кафе, предприятий туриндустрии, фитнес-центров, кинотеатров и предприятий индустрии красоты.
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"Предприниматели получили разъяснение в части контроля за соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин", - сообщил представитель первого вице-премьера по итогам совещания.
"Как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний. Бизнес выразил полное понимание данного подхода", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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