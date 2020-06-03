Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения рекомендаций Российских предпринимателей не будут штрафовать за нарушения рекомендаций Роспотребнадзора при открытии ресторанов и кафе, гостиниц, кинотеатров, фитнес-центров и салонов красоты после снятия ограничений из-за коронавируса , но предприятия будут закрывать на карантин, если в них выявят вспышки заболевания, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Белоусов провел совещание с представителями бизнеса и деловых ассоциаций по вопросам поэтапного открытия ресторанов и кафе, предприятий туриндустрии, фитнес-центров, кинотеатров и предприятий индустрии красоты.

"Предприниматели получили разъяснение в части контроля за соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин", - сообщил представитель первого вице-премьера по итогам совещания.

"Как и при риске распространения любого другого заболевания, ответственность за соблюдение необходимых норм лежит на менеджменте и собственниках компаний. Бизнес выразил полное понимание данного подхода", - добавил он.