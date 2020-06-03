В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом

ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Медики вторые сутки не фиксируют в самопровозглашенной Луганской народной республике новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Минздрава ЛНР.
По данным Минздрава ЛНР, по состоянию на утро 31 мая в республике были выявлены 419 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской народной республике, согласно проведенным исследованиям 2 июня, не выявлено не одного случая заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
В Минздраве уточнили, что за минувшие сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" выписали шестнадцать человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.