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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T09:55
https://ria.ru/20200603/1572385172.html
В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303691_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_a6d78232d6a662257dd9f2890556b0e4.jpg
РИА Новости

В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом

09:55 03.06.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Медики вторые сутки не фиксируют в самопровозглашенной Луганской народной республике новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Минздрава ЛНР.
По данным Минздрава ЛНР, по состоянию на утро 31 мая в республике были выявлены 419 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловск - строгие карантинные ограничения.
"Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской народной республике, согласно проведенным исследованиям 2 июня, не выявлено не одного случая заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе.
В Минздраве уточнили, что за минувшие сутки "с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом" выписали шестнадцать человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Луганская Народная РеспубликаСвердловскВ мире
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