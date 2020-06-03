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2020-06-03T09:53
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В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки

09:53 03.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили об отсутствии нарушений перемирия со стороны украинских силовиков.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из миномета и стрелкового орудия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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