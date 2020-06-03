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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T09:51
https://ria.ru/20200603/1572384852.html
Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572226031_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7ff6811f3733a09303d28012ff9ccc4b.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом

09:51 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 56 - до 2853, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 56 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2853 случая заболевания", - говорится в сообщении.
Во Владимире зарегистрированы 588 случаев COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 405, Петушинском районе - 396, Александровском районе - 262, Муроме - 252, Ковровском районе - 234.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 839 пациентов, умерли 24.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,1 миллиона случаев заражения, умерли более 376 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МуромГусь-ХрустальныйВладимирВладимирская областьКовровский районАлександровский район
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