Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры

Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Медикам в Медикам в Приморье после проверки прокуратуры выплатили около 6,5 миллиона рублей региональной надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Ранее правительство Приморья сообщало, что медработники, работающие с коронавирусными больными, получают краевые доплаты - 30 тысяч, 20 тысяч и 10 тысяч рублей в зависимости от рода деятельности.

"В Приморье после вмешательства прокуратуры предоставлены региональные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам на сумму около 6,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отмечают, что в трех медучреждениях - в городе Спасске-Дальнем , Ханкайском и Черниговском районах Приморья медикам не начислили стимулирующие выплаты за апрель – первую половину мая 2020 года. Нарушения были устранены только после вмешательства прокуратуры. Виновные будут привлечены к административной ответственности по статье "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений", добавили в надзорном ведомстве.

В Приморье, по последним данным, COVID-19 инфицированы 2155 человек, 1223 выздоровели, 19 человек умерли.