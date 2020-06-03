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2020-06-03T09:47
https://ria.ru/20200603/1572384692.html
Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
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РИА Новости

Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры

09:47 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июн - РИА Новости. Медикам в Приморье после проверки прокуратуры выплатили около 6,5 миллиона рублей региональной надбавки за работу с больными коронавирусом, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
Ранее правительство Приморья сообщало, что медработники, работающие с коронавирусными больными, получают краевые доплаты - 30 тысяч, 20 тысяч и 10 тысяч рублей в зависимости от рода деятельности.
"В Приморье после вмешательства прокуратуры предоставлены региональные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам на сумму около 6,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отмечают, что в трех медучреждениях - в городе Спасске-Дальнем, Ханкайском и Черниговском районах Приморья медикам не начислили стимулирующие выплаты за апрель – первую половину мая 2020 года. Нарушения были устранены только после вмешательства прокуратуры. Виновные будут привлечены к административной ответственности по статье "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений", добавили в надзорном ведомстве.
В Приморье, по последним данным, COVID-19 инфицированы 2155 человек, 1223 выздоровели, 19 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Михаил Ведерников
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Спасск-ДальнийПриморский край
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