Заводчики продают несуществующих карликовых черепашек и контрабандой ввозят чем-то накачанных животных. Хозяева ради "понтов" держат дома ядовитых змей и пытаются негуманно избавиться от "трудных" питомцев. Как изнутри выглядит бизнес по разведению животных, и почему самый большой вред природе наносит "зоошиза", объясняет зоолог Ос Арутюнян.

«Как вы это делаете?!» Зоолог о контактных зоопарках и контрабанде

Откуда берутся в зоомагазинах змеи, игуаны и попугаи? Чем птица, выведенная в неволе, отличается от пойманной в дикой природе? Почему на принципе бережного отношения к животным сложно сделать бизнес? И чем рискуют хозяева животных, происхождение которых неизвестно?

Отвечает зоолог, популяризатор науки и ответственного отношения к животным Ос Арутюнян:

02:00 Чтобы о ком-то заботиться? Зачем люди заводят домашних животных

05:50 Влияет ли тип личности на животных, которых мы выбираем?

08:20 Чем заводчик отличается от любящего хозяина

10:10 Магазины, заводчики, черный рынок: как устроен бизнес

14:40 Контрабанда и разведение в неволе? Откуда экзотические животные в зоомагазинах?

17:30 Чем рискуют владельцы животных, происхождение которых неизвестно (спойлер: здоровьем)

18:35 Потребность в адреналине, комплекс бога или "понты": зачем держать дома ядовитых животных

22:20 Можно ли легализовать животное, купленное на чёрном рынке?

25:50 "Это ужасные места": про контактные зоопарки

28:35 Зоозащитники против "зоошизы": где грань

32:20 Про фильм "Ржевский рубеж" и поисковое движение

40:00 "Главный герой — ветеринарный врач": о чем будет его новый фильм?

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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