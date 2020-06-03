В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ

КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не зафиксировал загрязнений подземных водоисточников в Норильске после аварии на ТЭЦ и разлива нефтепродуктов, сообщает мэрия города со ссылкой на начальника территориального отдела Роспотребнадзора Норильска Андрея Першина.

Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.

По предварительным данным властей, причиной повреждения днища емкости с дизтопливом могло стать проседание свайного грунта. По их данным, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавшее в ручей и речку Амбарная.

"Результаты исследования воды с контрольных точек насосных станций в пять-шесть раз ниже ПДК. Загрязнений подземных водоисточников нефтепродуктами не зарегистрировано", - цитирует пресс-служба Першина.