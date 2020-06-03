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2020-06-03T09:36
https://ria.ru/20200603/1572384141.html
В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ
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РИА Новости

В Норильске не выявили загрязнения подземных вод после аварии на ТЭЦ

09:36 03.06.2020
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не зафиксировал загрязнений подземных водоисточников в Норильске после аварии на ТЭЦ и разлива нефтепродуктов, сообщает мэрия города со ссылкой на начальника территориального отдела Роспотребнадзора Норильска Андрея Першина.
Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что в пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным ведомства, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть технологической дороги, после чего загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
Кадры с места разлива топлива из-за аварии на ТЭЦ в Норильске
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По предварительным данным властей, причиной повреждения днища емкости с дизтопливом могло стать проседание свайного грунта. По их данным, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавшее в ручей и речку Амбарная.
"Результаты исследования воды с контрольных точек насосных станций в пять-шесть раз ниже ПДК. Загрязнений подземных водоисточников нефтепродуктами не зарегистрировано", - цитирует пресс-служба Першина.
По данным пресс-службы краевого агентства ГО и ЧС, в настоящее время откачены нефтепродукты из низменностей на прилегающей территории, идет выемка загрязнённого поверхностного грунта, с последующим вывозом на временное хранение на территорию с водонепроницаемым покрытием. В районе устья реки Амбарная установлены боновые заграждения, продолжается работа по сорбционному сбору нефтепродуктов.
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