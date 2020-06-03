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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T09:35
https://ria.ru/20200603/1572384088.html
В Воронежской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571478825_0:0:3346:1883_1036x0_80_0_0_3cde7857bcb0cd9228ce06ed80085e3c.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом

09:35 03.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Третий за неделю рекорд по суточному количеству случаев заражения коронавирусом установлен в Воронежской области, где диагноз подтвердился у 127 человек, сообщает правительство региона.
В регионе 29 мая были зафиксированы 110 случаев COVID-19, что стало максимальным показателем для области за сутки, 1 июня рекорд был побит - 111.
"В среду, 3 июня, официально подтверждено заражение 127 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2361 человека. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1499 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбществоПроисшествия
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