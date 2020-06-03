В Воронежской области выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Третий за неделю рекорд по суточному количеству случаев заражения коронавирусом установлен в Воронежской области, где диагноз подтвердился у 127 человек, сообщает правительство региона.
В регионе 29 мая были зафиксированы 110 случаев COVID-19, что стало максимальным показателем для области за сутки, 1 июня рекорд был побит - 111.
"В среду, 3 июня, официально подтверждено заражение 127 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2361 человека. Умерли 18 пациентов, в том числе три иностранца. Выздоровели 1499 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.