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2020-06-03T09:34
https://ria.ru/20200603/1572384029.html
В октябре по всей России проверят системы оповещения населения
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РИА Новости

В октябре по всей России проверят системы оповещения населения

09:34 03.06.2020
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкИспытания системы оповещения МЧС
Испытания системы оповещения МЧС
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Испытания системы оповещения МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
"Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, такое решение принято 2 июня правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, заседание которой прошло в режиме видеоконференции под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева.
В ведомстве отметили, что к 2030 году не менее 90% населения страны должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения. Это определено планом мероприятий по реализации основ государственной политики в области гражданской обороны.
"Сейчас действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир. На сегодняшний день такая работа уже проведена во всей субъектах. Это позволяет замещать экстренной информацией контент одновременно всех каналов первого мультиплекса, а не одного телевизионного канала, как при аналоговом вещании", - добавил представитель министерства.
Он отметил, что элементы систем оповещения населения активно задействовались для информирования граждан о мерах и правилах поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время ведомством совместно с Минкомсвязи России и Россвязью осуществляется координация развития систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. В частности, планируется дооборудовать таксофоны, установленные в удаленных населенных пунктах, средствами оповещения. В настоящее время составляется перечень населенных пунктов, в которых в первую очередь необходимо дооборудование таксофонов такими системами.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
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Коронавирус COVID-19Федеральное агентство связи (Россвязь)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
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