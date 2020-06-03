В октябре по всей России проверят системы оповещения населения

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещением трансляций теле- и радиоканалов запланированы во всех субъектах РФ на октябрь текущего года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, такое решение принято 2 июня правительственной комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, заседание которой прошло в режиме видеоконференции под председательством главы МЧС России Евгения Зиничева.

В ведомстве отметили, что к 2030 году не менее 90% населения страны должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения. Это определено планом мероприятий по реализации основ государственной политики в области гражданской обороны.

"Сейчас действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир. На сегодняшний день такая работа уже проведена во всей субъектах. Это позволяет замещать экстренной информацией контент одновременно всех каналов первого мультиплекса, а не одного телевизионного канала, как при аналоговом вещании", - добавил представитель министерства.

Он отметил, что элементы систем оповещения населения активно задействовались для информирования граждан о мерах и правилах поведения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.