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2020-06-03T09:33
https://ria.ru/20200603/1572383999.html
Акция протеста в Портленде собрала до десяти тысяч человек
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РИА Новости

Акция протеста в Портленде собрала до десяти тысяч человек

09:33 03.06.2020
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© РИА Новости / Брайан СмитПротестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
© РИА Новости / Брайан Смит
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Акция протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского собрала от 7 до 10 тысяч протестующих в городе Портленд, штат Орегон, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя местной полиции Майкла Робертса.
По словам Робертса, в настоящее время в городе сформировались две основные группы протестующих. Одна из них прошла через мост Бернсайд. На середине пролета протестующие легли на землю и завели руки за спину в знак солидарности с Флойдом. В целом акция проходит мирно.
Как отмечает Робертс, пока никого не задержали.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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