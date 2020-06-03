Мишустин поручил изучить применение указов по борьбе с COVID-19 в Москве

На прошлой неделе власти Москвы объявили о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг. Кроме того, с понедельника москвичи могут гулять по три раза в неделю без пропусков, соблюдая специальный график прогулок. Тем не менее, режим пропусков и самоизоляции продлен до 14 июня.