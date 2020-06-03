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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T09:39
https://ria.ru/20200603/1572383829.html
Мишустин поручил изучить применение указов по борьбе с COVID-19 в Москве
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572181833_0:0:3211:1807_1036x0_80_0_0_41e73417444aa9bcf51faa138395213b.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил изучить применение указов по борьбе с COVID-19 в Москве

09:30 03.06.2020 (обновлено: 09:39 03.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что особое внимание необходимо обратить на положения, "в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан".
Доложить об исполнении поручения ведомства должны до 8 июня.
На прошлой неделе власти Москвы объявили о втором этапе смягчения ограничений из-за коронавируса, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг. Кроме того, с понедельника москвичи могут гулять по три раза в неделю без пропусков, соблюдая специальный график прогулок. Тем не менее, режим пропусков и самоизоляции продлен до 14 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Правительство г. МосквыПравительство РФОбщество
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