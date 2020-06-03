СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов в Донбассе

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовные дела против украинских командиров Дмитрия Кащенко и Олега Гончарука, причастных к обстрелам гражданского населения Донбасса 29 мая, сообщает Следственный комитет России в среду.
"Обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью общеопасным способом неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на этой территории и не участвующих в вооруженном конфликте. Украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней", - говорится в сообщении.
В тот же день командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олег Гончарук и военнослужащие бригады произвели прицельный обстрел из 120-миллиметровых минометов, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в поселке Ясный города Докучаевска. Это привело к повреждению шести жилых домов.
"По указанным фактам в отношении Гончарука и Кащенко возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)", - уточняется в сообщении.
Ранее российским следствием было заочно предъявлено обвинение Кащенко в организации и жестоком обращении с гражданским населением, применением в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (часть 3 статья 33, часть 1 статья 356 УК РФ).
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.