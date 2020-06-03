СК возбудил дела против украинских военных из-за обстрелов в Донбассе

СК завел дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

СК завел дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

Ранее российским следствием было заочно предъявлено обвинение Кащенко в организации и жестоком обращении с гражданским населением, применением в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ (часть 3 статья 33, часть 1 статья 356 УК РФ).