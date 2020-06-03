В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 203 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 3 июня состоит на лечении 203 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 203, подтверждённых с COVID – 203, с кислородной поддержкой – 139, на ИВЛ – 15", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Он добавил, что за сутки в "Вороновское" поступили 13 пациентов, выписаны 37.
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