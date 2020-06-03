В Саратовской области рассказали о новых случаях заражения коронавирусом

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

САРАТОВ, 3 июн - РИА Новости. Среди 94 вновь выявленных зараженных коронавирусом в Среди 94 вновь выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области около 45% болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией выросло до 3363, сообщил в среду областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в области скончались 34 пациента с COVID-19.

"В регионе зарегистрировано 94 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования… По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 42, с признаками ОРВИ - 35, с бессимптомным течением - 17... Все пациенты находятся под наблюдением врачей", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.

Уточняется, что наибольшее число новых случаев - 27 - выявили в Балаковском районе , где нет крупных очагов инфекции, по 15 случаев зарегистрировали в Саратове Энгельсском районе , пять - в Балашовском, по четыре - в Ершовском, Марксовском и Александрово-Гайском, по два - в Базарно-Карабулакском, Вольском, Самойловском, Петровском, Перелюбском, Ивантеевском и Екатериновском, по одному — еще в шести районах области.

По данным штаба, среди новых пациентов 32 контактировали с ранее заболевшими COVID-19, 61 - с неустановленным источником заражения, один человек прибыл с другой территории и имеет признаки ОРВИ. Отмечается, что среди вновь выявленных заболевших есть двое детей.

"Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 3363 человека. Выздоровели с начала эпидемии 1361 человек, за сутки - 73", - указал штаб.