В Забайкалье школьницу наградят за спасение пострадавших в ДТП

КРАСНОЯРСК, 3 июн - РИА Новости. Семиклассница из города Сретенска Забайкальского края представлена к медали "За честь и мужество" за спасение пострадавших во время крупного ДТП зимой 2019 года, где погибли 19 человек, сообщает пресс-служба главы региона.
Авария произошла днем 1 декабря при переезде через реку Куэнгу с моста упал пассажирский автобус. В результате погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 20 пассажиров госпитализировали.
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По данным властей, в автобусе находилась Кристина со своей мамой. В экстремальной ситуации девочка "проявила мужество, смелость и решительность". Рискуя жизнью, Кристина помогла выбраться маме и оставшимся в живых пассажирам автобуса из-под груды металла.
"Ее действия помогли ускорить процесс эвакуации пострадавших, избежать переохлаждения людей, которые не могли самостоятельно выбраться из автобуса. Ученица седьмого класса общеобразовательной школы города Сретенска Кристина... представлена к награде Забайкальского края - медали "За честь и мужество", - говорится в сообщении
Девочка учится в школе №1 города Сретенска, занимается спортом. Воспитывается в дружной многодетной семье.
Медалью Забайкальского края "За честь и мужество" награждаются за мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных ситуаций, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.