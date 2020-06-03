Неоправданная жестокость: полиция США стреляет в журналистов

855

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В США в продюсера Sputnik Николь Руссел полицейский несколько раз выстрелил резиновыми пулями. На теле журналистки более семи повреждений. Ранения она получила во время работы, освещая демонстрации в Лафайет-сквер.