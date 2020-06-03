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2020-06-03T09:27
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Неоправданная жестокость: полиция США стреляет в журналистов
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РИА Новости
Неоправданная жестокость: полиция США стреляет в журналистов
В США в продюсера Sputnik Николь Руссел полицейский несколько раз выстрелил резиновыми пулями. На теле журналистки более семи повреждений. Ранения она получила во время работы, освещая демонстрации в Лафайет-сквер.
2020-06-03T09:27
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=32996829&type=mp4
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PT1M58S

Неоправданная жестокость: полиция США стреляет в журналистов

09:27 03.06.2020
855
В США в продюсера Sputnik Николь Руссел полицейский несколько раз выстрелил резиновыми пулями. На теле журналистки более семи повреждений. Ранения она получила во время работы, освещая демонстрации в Лафайет-сквер.
"Повторяю, эти действия являются грубым насилием, преднамеренным нападением на мирных демонстрантов и представителей прессы", - добавила Руссел.
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