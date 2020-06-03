В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству столицы рассмотреть возможность поддержки туристических компаний Москвы, работающих на упрощенной системе налогообложения, сообщили в АТОР.

В письме, направленном руководителю департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину и подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, содержится просьба рассмотреть предложения по снижению налоговой нагрузки на туристическую отрасль в Москве в связи с ситуацией, сложившейся с пандемией коронавируса. Отмечается, что многие столичные компании в сфере туризма являются представителями малого и среднего предпринимательства и применяют упрощенную систему налогообложения (УСН) по схеме "доходы минус расходы" (15%).

Из-за пандемии туристические компании, получившие полную или частичную оплату за турпродукты или услуги, перевели эти средства российским отелям, санаториям и другим объектам размещения, музеям, транспортным компаниям и прочим. Однако контрагенты заявляют о невозможности произвести возврат денежных средств за неоказанные услуги, предлагая зачислить их на депозит в счет будущих заказов или произвести перенос сроков оказания услуг, говорят в АТОР.

"Туркомпании при нулевой доходности вынуждены уплачивать значительные суммы на налоги по обязательствам, исполнение которых отложено на неопределенный срок, несмотря на произведенные платежи контрагентам", - отмечается в письме.

Для исправления сложившейся ситуации АТОР предлагает исключить для туркомпаний на УСН начисление пени в 2021 году из-за просрочки уплаты авансовых платежей по единому налогу в 2020 году или предоставить возможность беспроцентного кредитования для уплаты налогов по данной системе налогообложения в сфере туризма.

В АТОР подчеркивают, что хотя данную меру непросто реализовать, она "позволит исполнять обязательства перед потребителями туристских услуг не только туристическим компаниям, но и объектам туристской инфраструктуры – гостиницам, музеям и другим объектам показа и размещения".