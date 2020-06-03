Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T10:12
https://ria.ru/20200603/1572383522.html
В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
https://cdn24.img.ria.ru/images/151701/55/1517015599_0:247:3120:2002_1036x0_80_0_0_62a253ec83a14f52fc6692fa86ceaa5f.jpg
РИА Новости

В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль

10:05 03.06.2020 (обновлено: 10:12 03.06.2020)
106
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкскурсионный автобус в Театральном проезде в Москве.
Экскурсионный автобус в Театральном проезде в Москве.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Экскурсионный автобус в Театральном проезде в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) предложила правительству столицы рассмотреть возможность поддержки туристических компаний Москвы, работающих на упрощенной системе налогообложения, сообщили в АТОР.
В письме, направленном руководителю департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину и подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, содержится просьба рассмотреть предложения по снижению налоговой нагрузки на туристическую отрасль в Москве в связи с ситуацией, сложившейся с пандемией коронавируса. Отмечается, что многие столичные компании в сфере туризма являются представителями малого и среднего предпринимательства и применяют упрощенную систему налогообложения (УСН) по схеме "доходы минус расходы" (15%).
Из-за пандемии туристические компании, получившие полную или частичную оплату за турпродукты или услуги, перевели эти средства российским отелям, санаториям и другим объектам размещения, музеям, транспортным компаниям и прочим. Однако контрагенты заявляют о невозможности произвести возврат денежных средств за неоказанные услуги, предлагая зачислить их на депозит в счет будущих заказов или произвести перенос сроков оказания услуг, говорят в АТОР.
"Туркомпании при нулевой доходности вынуждены уплачивать значительные суммы на налоги по обязательствам, исполнение которых отложено на неопределенный срок, несмотря на произведенные платежи контрагентам", - отмечается в письме.
Для исправления сложившейся ситуации АТОР предлагает исключить для туркомпаний на УСН начисление пени в 2021 году из-за просрочки уплаты авансовых платежей по единому налогу в 2020 году или предоставить возможность беспроцентного кредитования для уплаты налогов по данной системе налогообложения в сфере туризма.
В АТОР подчеркивают, что хотя данную меру непросто реализовать, она "позволит исполнять обязательства перед потребителями туристских услуг не только туристическим компаниям, но и объектам туристской инфраструктуры – гостиницам, музеям и другим объектам показа и размещения".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
100022
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей Фурсин ( глава Департамента предпринимательства и инновационного развития (ДПИР)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМоскваЭкономика
Рекомендуем
Москва
В АКРА оценили план восстановления экономики России
Тестирование на коронавирус
Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
Открытие магазина М.Видео после карантина
Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
Машинный зал тепловой станции
В Верхневолжье построят 10 котельных для объектов соцсферы
Туристы идут по тропе к сиенитовой скале Такмак на территории государственного природного заповедника Столбы в Красноярском крае
Медики и их семьи смогут бесплатно посещать российские заповедники
Сотрудник санатория Октябрьский в Сочи косит траву на территории
Половину российских регионов начали открывать для туристов
Куба
США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
Вывеска МСП банка
МСП Банк поддержал импортозамещающее производство пребиотиков
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Ростуризм предложит более 20 новых туристических направлений по России
Медицинский работник
В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
Монтажник на вышке сотовой связи
Минкомсвязь обсуждает с операторами функции совместного предприятия по 5G
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
Кресла для судей в зале заседаний
Суд отклонил апелляцию Baring по пересмотру продажи 9,99% "Восточного"
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
Вид на вулкан Острый Толбачик с русла реки Студеной на Камчатке
Парк "Три вулкана" создадут на Камчатке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска попасть на МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
23:43Расследование гибели Флойда займет месяцы, считает генпрокурор Миннесоты
23:35В Стокгольме прошла акция протеста против полицейского насилия в США
23:31Зеленский нарушил карантин
23:16В мире за сутки выявили более 93 тысяч заболевших COVID-19
23:14Россия передала Сирии вторую партию истребителей МиГ-29
23:13В Москве за сутки умерли 64 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния