В Сусуманском округе Колымы ввели карантин из-за вспышки COVID-19

МАГАДАН, 3 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Власти Магаданской области ввели карантин в Сусуманском округе региона из-за вспышки COVID-19, сообщает в среду правительство Колымы.
По последним данным, COVID-19 в Магаданской области заразились 272 человека, трое умерли, 201 вылечился. В Сусумане коронавирусом заболели сразу 12 сотрудников детского сада.
"На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области на территории города Сусумана муниципального образования "Сусуманский городской округ" предлагается ввести ограничительные мероприятия (карантин) с 00 часов 00 минут 04 июня 2020 года до 00 часов 00 минут 18 июня 2020 года. Гражданам, находящимся на территории города Сусумана, предписывается: не покидать места проживания (пребывания), за исключением установленных случаев", - говорится в сообщении.
Дополняется, что выехать за пределы округа жители смогут, только получив отрицательный результат анализа на коронавирус. Запрещены также регулярные пассажирские перевозки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.