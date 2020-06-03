В Сусуманском округе Колымы ввели карантин из-за вспышки COVID-19

"На основании письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области на территории города Сусумана муниципального образования "Сусуманский городской округ" предлагается ввести ограничительные мероприятия (карантин) с 00 часов 00 минут 04 июня 2020 года до 00 часов 00 минут 18 июня 2020 года. Гражданам, находящимся на территории города Сусумана, предписывается: не покидать места проживания (пребывания), за исключением установленных случаев", - говорится в сообщении.