Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T09:16
https://ria.ru/20200603/1572382878.html
В "Деловой России" оценили план по восстановлению экономики
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328589_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b7bdbbf875dd705bbc9bd6bd15c38e0b.jpg
РИА Новости

В "Деловой России" оценили план по восстановлению экономики

09:16 03.06.2020
481
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Общенациональный план по восстановлению экономики РФ предполагает снижение регуляторной нагрузки на бизнес, что благоприятно для экономики в целом, заявила РИА Новости ответственный секретарь экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности "Деловой России" Александра Шервашидзе.
Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин представил проект плана восстановления экономики президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, стоимость плана составит около 5 триллионов рублей.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Вчера, 17:29Распространение нового коронавируса
План восстановления экономики предполагает стимулирование инвестиций
Правительство РФ в рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, документ продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Планируется также существенно ограничить число внеплановых проверок.
"Документ в значительной степени отражает сложившийся подход "регуляторной гильотины" и имеет тенденцию к существенному снижению регуляторной нагрузки в части контрольно-надзорной деятельности, что благоприятно скажется на экономике в целом", - считает Шервашидзе.
Безусловным плюсом общенационального плана она назвала и изменение системы лицензирования в сторону упрощения и систематизации требований. "Это, безусловно, окажет позитивное влияние на восстановление и развитие бизнеса в России", - уверена собеседница агентства.
"Что касается финансирования общенационального плана, то, к сожалению, по оценке бизнеса, дополнительных финансовых ресурсов на заявленные цели явно недостаточно, и неясно, как планируется выходить из этой ситуации. Есть позитивные моменты, связанные с поддержкой инвестиционных проектов. Но, к сожалению, в полной мере не раскрыт вопрос, будет ли государство финансово поддерживать данное направление деятельности", - добавила Шервашидзе.
Андрей Турчак
Вчера, 16:32Распространение нового коронавируса
ЕР обсудит реализацию плана по восстановлению экономики в регионах
010008
Обсудить 0
Михаил МишустинДеловая РоссияВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Сбор урожая сои в штате Мэриленд в США
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
Палата в больнице
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Ракетный комплекс Искандер-М во время динамической экспозиции на форуме Армия-2018
Экс-чиновник Госдепа прокомментировал новую ядерную политику России
Агитационные плакаты за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Москве
Песков: "остатки" пандемии не скажутся на голосовании по Конституции
Полицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка
Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
Анна с детьми в год, когда вышла из тайги
История отшельницы, которая бросила мужа и сбежала из тайги с детьми
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников рассказал, как бороться со скачками давления
Боец Национальной гвардии в оцеплении у входа в Киево-Печерскую лавру
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 24 823
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся более 200 человек с COVID-19
Иван Охлобыстин
Охлобыстин пошутил про защищающего "артистов без трусов" Пригожина
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Красноярске рыбак нашел тело пропавшего ребенка
Социальный работник передает доставленные на дом продукты пенсионерке в Москве
В Москве соцработники выполнили около 113 тысяч заявок по доставке
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил изучить применение указов по борьбе с COVID-19 в Москве
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Московские врачи вылечили от COVID-19 более 90 тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:13Медики и их семьи смогут бесплатно посещать российские заповедники
10:12Суд в Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
10:10В АКРА оценили план восстановления экономики России
10:10В Липецкой области за сутки выявили 65 случаев заражения коронавирусом
10:08В Армении за сутки выявили 515 заболевших COVID-19
10:06В Минюсте прокомментировали требования Украины вернуть крымские активы
10:05В АТОР попросили власти Москвы снизить налоговую нагрузку на туротрасль
10:04Польша пригрозила "Газпрому" штрафом в 50 миллионов долларов
10:03Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае превысило две тысячи
10:02Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 50
10:02Уличенный в расизме конгрессмен от Айовы проиграл на праймериз
10:02В ОНФ отметили участившиеся жалобы россиян на задержки зарплат
09:58Полиция Нью-Йорка задержала около двухсот человек в ходе протестов
09:58Роспотребнадзор не намерен штрафовать бизнес за несоблюдение рекомендаций
09:58СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Петербурге
09:55В ЛНР вторые сутки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом
09:53В ДНР заявили о четырех нарушениях со стороны ВСУ за сутки
09:51Во Владимирской области выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
09:51В Подмосковье экстренные службы привели в режим готовности из-за дождей
09:47Медработникам Приморья выплатили надбавки после проверки прокуратуры
Лента новостейМолния