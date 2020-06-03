В "Деловой России" оценили план по восстановлению экономики

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Общенациональный план по восстановлению экономики РФ предполагает снижение регуляторной нагрузки на бизнес, что благоприятно для экономики в целом, заявила РИА Новости ответственный секретарь экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности "Деловой России" Александра Шервашидзе.
Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин представил проект плана восстановления экономики президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, стоимость плана составит около 5 триллионов рублей.
Правительство РФ в рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, документ продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Планируется также существенно ограничить число внеплановых проверок.
"Документ в значительной степени отражает сложившийся подход "регуляторной гильотины" и имеет тенденцию к существенному снижению регуляторной нагрузки в части контрольно-надзорной деятельности, что благоприятно скажется на экономике в целом", - считает Шервашидзе.
Безусловным плюсом общенационального плана она назвала и изменение системы лицензирования в сторону упрощения и систематизации требований. "Это, безусловно, окажет позитивное влияние на восстановление и развитие бизнеса в России", - уверена собеседница агентства.
"Что касается финансирования общенационального плана, то, к сожалению, по оценке бизнеса, дополнительных финансовых ресурсов на заявленные цели явно недостаточно, и неясно, как планируется выходить из этой ситуации. Есть позитивные моменты, связанные с поддержкой инвестиционных проектов. Но, к сожалению, в полной мере не раскрыт вопрос, будет ли государство финансово поддерживать данное направление деятельности", - добавила Шервашидзе.