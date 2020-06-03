В "Деловой России" оценили план по восстановлению экономики

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Общенациональный план по восстановлению экономики РФ предполагает снижение регуляторной нагрузки на бизнес, что благоприятно для экономики в целом, заявила РИА Новости ответственный секретарь экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности " Общенациональный план по восстановлению экономики РФ предполагает снижение регуляторной нагрузки на бизнес, что благоприятно для экономики в целом, заявила РИА Новости ответственный секретарь экспертного центра по контрольно-надзорной деятельности " Деловой России " Александра Шервашидзе.

Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин представил проект плана восстановления экономики президенту РФ Владимиру Путину . По его словам, стоимость плана составит около 5 триллионов рублей.

Правительство РФ в рамках общенационального плана действий по восстановлению экономики предусмотрело комплекс мер по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). В частности, документ продлевает до конца 2021 года мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Планируется также существенно ограничить число внеплановых проверок.

"Документ в значительной степени отражает сложившийся подход "регуляторной гильотины" и имеет тенденцию к существенному снижению регуляторной нагрузки в части контрольно-надзорной деятельности, что благоприятно скажется на экономике в целом", - считает Шервашидзе.

Безусловным плюсом общенационального плана она назвала и изменение системы лицензирования в сторону упрощения и систематизации требований. "Это, безусловно, окажет позитивное влияние на восстановление и развитие бизнеса в России", - уверена собеседница агентства.