Московские врачи вылечили от COVID-19 более 90 тысяч человек

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Еще 3385 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 90 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91 654", - сказала Ракова журналистам.
По ее словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.