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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T09:21
https://ria.ru/20200603/1572382855.html
Московские врачи вылечили от COVID-19 более 90 тысяч человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_0:0:2891:1627_1036x0_80_0_0_fc42f5300f8b4243322dbf88cb7b2d17.jpg
РИА Новости

Московские врачи вылечили от COVID-19 более 90 тысяч человек

09:15 03.06.2020 (обновлено: 09:21 03.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Еще 3385 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 90 тысяч человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91 654", - сказала Ракова журналистам.
По ее словам, при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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